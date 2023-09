(Di sabato 2 settembre 2023) L'era digitale ha portato a una crescita esponenziale della disponibilità e dell'accessibilità dei contenuti online, e non tutti questi contenuti sono adatti ai più giovani. L'articolo .

Sempre dal Meeting di Rimini la ministradice: "L'Italia all'anno zero sulle politiche per natalità.essere l'avanguardia di una inversione ad U" Il governo è a caccia di risorse ...Lettera al governo Oggi, inoltre, il presidente Redaelli invierà una lettera ai ministri(... "Nonrestare fermi e silenziosi a vedere inapplicata quella sussidiarietà educativa che ...Ne abbiamo parlato con il ministro per le pari opportunità e la famiglia Eugenia. Cosa ha ... Sul piano affettivo e sessualeammettere che la prima fonte sia il porno, dove il consenso ...

Roccella: “Possiamo impedire l’accesso dei bambini ai siti pornografici attraverso la certificazione dell’età” Orizzonte Scuola

"Possiamo impedire l'accesso dei bambini ai siti pornografici attraverso la certificazione dell'età. Dobbiamo rendere i siti ...Giorgia Meloni lo ha detto con chiarezza: “I ministri faranno sentire la loro presenza al parco Verde. La mia visita è solo l’inizio di un lavoro destinato a ...