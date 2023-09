Roccella | a sette anni già i ragazzini guardano filmati porno estremi | c’è un’emergenza educativa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 settembre 2023) Eugenia, ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, conferma l’impegno del governo Meloni per la bonifica di Caivano e delle altre zone ad alto rischio in Italia. «Il presidente ha espresso una volontà politica che si tradurrà rapidamente in fatti concreti. Meloni ha voluto far capire con chiarezza che lo Stato c’è e vuole esserci. Per riportare controllo e legalità in territori nei quali le regole di convivenza sembrano essersi smarrite, e per far sapere ai ragazzi e alle loro famiglie che c’è un’alternativa».In una intervista al Messaggero,torna sulla proposta di vietare la visione dihard ai minori. «Gli esperti – spiega – oggi stimano inl’età media del primo contatto dei bambini con unagrafia sempre più violenta ed estrema. È uno ...