Ristrutturazioni in appartamento | ecco gli orari e le regole da seguire

...condomino se i lavori sono eseguiti all'interno dell'... adottato dai Comuniconformità allo statuto, può stabilire ... Per tutelarsi dai rumori provenienti dalle...e lavoricasa, cosa fare L'amministratore, infatti, dovrà controllare che i lavori rispettino tutte le caratteristiche e non vadano a intaccare la sicurezza. Come ......si decidono di fare dei lavori di ristrutturazione nel propriosono gli orari . La legge non detta regole precise su questo aspetto ma, di certo, ci saranno delle ordinanze del comune...

PORCARI Case popolari: via libera a ristrutturazioni per più di 5 ... Altopascio.info