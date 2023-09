Risse | omicidi | scarafaggi L' italiano in carcere a Panama | ecco il mio inferno

(Di sabato 2 settembre 2023) Stefano Giampaolo Conti ha 38 anni ed è rinchiuso da dodici mesi, in attesa di un processo, neldi massima sicurezza La Joya di, uno dei più duri e infernali del mondo. Sporcizia,, topi, violenza, armi, acqua solo per un'ora al giorno e zero privacy in un'unica cella condivisa con altri 25 detenuti. È accusato di tratta di persone con fini sessuali e rischia dai 20 ai 30 anni, si proclama innocente e anzi incolpa la procura panamense di cospirazione. È stato arrestato la scorsa estate, mentre era su un aereo pronto al decollo per il Costa Rica, e la sua vita da sogno è improvvisamente diventata un incubo: da trader di successo - viaggi, feste, lusso, dollari facili e belle donne - a presunto criminale. Stefano, brianzolo che prima di stabilirsi acinque anni fa ha girato il mondo, ci ...

'Negli ultimi mesi accoltellamenti,, incendi di opere d'arte, addirittura. In uno dei luoghi che dovrebbe essere tra i più protetti. Davanti agli occhi del Sindaco Manfredi, che ...Negli ultimi mesi accoltellamenti,, incendi di opere d'arte, addirittura. In uno dei luoghi che dovrebbe essere tra i più protetti. Davanti agli occhi del Sindaco Manfredi, che ...' scrive Luigi de Magistris 'Negli ultimi mesi accoltellamenti,, incendi di opere d'arte, addirittura. In uno dei luoghi che dovrebbe essere tra i più protetti. Davanti agli occhi del ...

La dinamica dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo: le provocazioni ... Fanpage.it

Giovanbattista Cutolo, gli inquirenti cercano di fare luce sull'omicidio del giovane musicista avvenuto giovedì 31 agosto a Napoli in pieno centro. In particolare si sta cercando di ...Per l’omicidio dell’uomo sono stati arrestati in Arabia Saudita 18 persone, mentre hanno perso il loro posto il capo dell’intelligence Ahmed al Assiri e il collaboratore di bin Salman, Saud al Qahtani ...