Rigassificatore a Vado Ligure? Non una cosetta da poco | la popolazione non ci sta

(Di sabato 2 settembre 2023) Quando ero bambino e mia nonna materna gestiva un banco di frutta e verdura al mercato all’ingrosso di Savona, buona parte dei prodotti provenivano dalla vicina Valle di). Una valle che in realtà si ampliava in una bella piana a contatto con il mare.aveva anche un po’ di industria e un piccolo porto, con dei moletti da cui si potevano anche pescare le boghe, quando era stagione. Insomma, un mix di industria e agricoltura. Poi venne lo sviluppo, una centrale a carbone (convertita a turbogas, dopo aver causato un numero imprecisato di morti e di disastri ambientali), un terminal carbonifero, due discariche, due stabilimenti Rir (Rischio di Incidente Rilevante) e altre industrie, favorite dalla condiscendenza dell’amministrazione comunale. La Valle didivenne irriconoscibile. Ma non doveva finire ...

Scarone (M5S): 'Tantissime persone preoccupate peri rischi e le ...'Ho partecipato all'incontro di informazione alla cittadinanza sul, svoltosi presso la SMS Fornaci a Savona. Tantissime persone preoccupate per i ... di fronte al Comune dìLigure, ...

Rigassificatore a Vado Ligure: un dibattito a Savona per fare chiarezza, e intanto la Cgil attacca la Regione La Repubblica

La coordinatrice provinciale Scarone: ""La sicurezza dei cittadini sembra non interessi in alcun modo l'amministrazione regionale promotrice del progetto. I fossili non sono il nostro futuro"