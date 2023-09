Riconosce il suo furgone lungo la Fondo Valle Isclero e chiama i Carabinieri | intercettato dopo un inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di oggi, idelle Stazioni di San Salvatore Telesino e di Amorosi, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, venivano allertati dalla Centrale Operativa di Cerreto Sannita, per la ricerca di unrubato, a seguito della segnalazione effettuata dal proprietario che lo aveva riconosciuto nel mentre percorreva con la propria autovettura la SS 265 VAR exnei pressi del Comune di Amorosi. La vittima, titolare di una ditta di elettrodomestici di Maddaloni (CE), ne aveva denunciato il furto nella giornata di ieri avvenuto in Napoli in Corso San Giovanni a Teduccio, mentre era intento a scaricare della merce. I militari si ponevano alla ricerca del veicolo ealcuni minuti riuscivano ...