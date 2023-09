Registro elettronico | la firma è un obbligo? Cosa faccio se non c’è Internet? Entro quando inserire i voti? Scarica un decalogo

(Di sabato 2 settembre 2023) Ilè, tecnicamente, un software attraverso il quale gestire ildi classe, ildei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie operandovi, con a massima speditezza e, principalmente, con la certezza di potervelocemente quanto è utile e quanto è necessario. Per poterlo utilizzare è necessario disporre di un dispositivo digitale (computer, notebook, netbook, tablet) collegato a una rete(sia dell’Istituto che del singolo fruitore). È la nota MIUR prot. 1682 del 3/10/2012 ad impartire, per la prima volta, le prime indicazioni operative alle scuole, rivolgendosi principalmente alle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo .

Le immagini al microscopiodi alcune delle sferule raccolte mostrano compositi massicci sbilenchi, indicando fusioni di piccole sferule all'interno del volume della palla di fuoco. La ...Mancano una manciata di giorni al via del nuovo anno scolastico e molti genitori e studenti dovranno dotarsi dell'app Axios Famiglie ossia dello strumento delper il loro smartphone o il tablet. Soprattutto nel caso di alunni in erba alla scuola primaria ma anche nel caso di studenti più grandi e autonomi, il tool è utilizzato per ...... la compilazione delda parte delle Unità di Offerta con notifica dell'avvenuta compilazione alle famiglie; Inoltre, i nuclei familiari hanno la possibilità di inserire in ...