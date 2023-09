Recensione Navee S65C | avanzato monopattino dalla lunga autonomia

(Di sabato 2 settembre 2023) Oggetto oggi della nostra prova è il nuovodi. Azienda da poco sbarcata in Italia, nota per essere uno dei produttori di monopattini di Xiaomi. L’vanta, infatti, design e caratteristiche tecniche simili allo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, non disponibile nel nostro Paese...

Era da molto tempo che non parlavamo di monopattini o meglio, che non recensivamo un nuovo prodotto di questa categoria. Il motivo è semplice: negli ultimi due anni sono cambiate le regole e tra se, ...Era da molto tempo che non parlavamo di monopattini o meglio, che non recensivamo un nuovo prodotto di questa categoria. Il motivo è semplice: negli ultimi due anni sono cambiate le regole e tra se, ...