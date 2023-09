' Rapporto franco tra Pontedera e Piaggio | auguri di buon lavoro ai Colaninno'

Il sindaco di Pontedera esprime le sue congratulazioni ai fratelli Colaninno per gli incarichi assunti in Piaggio, riallacciando uncon le istituzioni del territorio che si era perso. Un dialogo per supportare investimenti, strategie e politiche industriali che connettano la multinazionalità con il radicamento ...Nel presentare a Siena le conclusioni del "Scientifico del Congresso per le Contaminazioni Radioattive", il professorNobile il 29 settembre 2001 dichiarò "non ci sembra certamente ...... di Francesco 'Pecco' Bagnaia, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi eMorbidelli) ... dedicato allo strettotra la città e i motori. ...

"Rapporto franco tra Pontedera e Piaggio: auguri di buon lavoro ai ... LA NAZIONE

Il sindaco di Pontedera esprime le sue congratulazioni ai fratelli Colaninno per gli incarichi assunti in Piaggio, riallacciando un rapporto con le istituzioni del territorio che si era perso. Un dial ...Gli ultimi giorni sono stati piuttosto importanti per il mercato piloti della MotoGP. Prima Johann Zarco ha annunciato il suo addio alla Ducati ed al Prima Pramac Racing a fine stagione, preferendo le ...