Raccolta fondi per via Moroni | 5mila euro in una settimana sul conto corrente di Croce Rossa

(Di sabato 2 settembre 2023) Bergamo. Cinquemilain una sola: questo il primo risultato, ma non certo l’ultimo, dellasottoscritta dallasezione di Bergamo insieme al Comune di Bergamo per aiutare i residenti di viache, a causa dell’incendio divampato il 21 agosto scorso, hanno perso la casa o l’hanno trovata danneggiata. “Direi che è un buon risultato e che dobbiamo continuare su questa strada, ringraziando ovviamente i cittadini che hanno scelto di contribuire alla causa donando del denaro a favore delle persone che hanno subìto gravi danni – così Maurizio Bonomi, presidente didelegazione di Bergamo -. Per noi si tratta della prima volta: non era mai capitato che la nostra sezione si impegnasse in ...