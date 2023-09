Quella distanza che si è creata con i campioni non ci fa capire la loro umanità

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 settembre 2023) Gaël Monfils è un tennista francese, ha 37 anni, è stato in carriera il numero 6 al mondo nel ranking Atp, era il 2016. Forse non un campione, un ottimo tennista senz’altro: una semifinale al Roland Garros e una agli Us Open, 11 vittorie in carriera, la soddisfazione di aver battuto sia Roger Federer che Rafael Nadal, anche se mai in uno dei quattro grandi appuntamenti del tennis (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, Us Open). Ora va meno bene di un tempo, il tempo rallenta anche i più forti. Per prepararsi al meglio agli Us Open 2023 è da luglio che sta in America: prima ha preso parte all’Atp 250 di Atlanta, poi al 500 di Washington, al Master 1.000 di Toronto, infine all’Atp Master 1.000 di Cincinnati. A Bertrand Lagacherie dell’Equipe, Gaël Monfils ha detto che tutto ciò non lo farà mai più. E non perché è fisicamente difficile, perché “è mentalmente stressante”. Ha spiegato ...