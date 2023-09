Quartararo | che distrazione | la caduta nel Q1

Il pilota della Yamaha Fabiofinisce fuori tracciato e perde il controllo della moto nelle qualifiche del GP di ...Undicesimo Bastianini, davanti a Marc Marquezaveva un po' illuso dopo il passaggio dalla Q1 al ... Fabio(Yamaha). 18. Luca Marini (Ducati). 19. Augusto Fernandez (KTM). 20. Joan Mir (...Alex Marquez passa il fratello Marc per un posto nei dieci, però, non porta punti. Nei quindici anche Marini, Diggia e Morbidelli, con Miller solo 16° e18°. Mir, infine, non cade, ma ...

MotoGP Quartararo, che bordata a Yamaha: “Siamo indietro di anni” Tuttosport

MotoGP Gp Catalunya Montmelò Qualifiche - E' di Francesco Bagnaia la pole position del Gran Premio di Catalunya classe MotoGP, undicesimo appuntamento della MotoGP 2023 in programma al Montmelò di Bar ...MotoGP: Sembrava che la RS-GP fosse imbattibile, ma Pecco ha tirato fuori il giro perfetto e scatterà davanti ad Aleix, Miguel e Maverick Vinales. Martìn 5°, male Bezzecchi 10° davanti a Bastianini. M ...