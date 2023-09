(Di sabato 2 settembre 2023) Un autore dellatv ha rivelato che nel 2016,divenne pubblica la storia dellacol principe Harry, Buckingham Palace, per evitare chepronunciasse una frase «imbarazzante», interferìsceneggiatura di

Quando la royal family «censurò» Meghan Markle (nella serie tv Suits) Vanity Fair Italia

Un autore della serie tv ha rivelato che nel 2016, quando divenne pubblica la storia della Markle col principe Harry, Buckingham Palace, per evitare che Meghan pronunciasse una frase «imbarazzante», i ...Parla Alberto Repossi, il gioielliere dell’anello acquistato per Lady D pochi giorni prima dell’incidente a Parigi: «Don Chisciotte contro l’establishment. Non si rassegnò mai» ...