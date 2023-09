Qual è il destino dell' anticiclone sull' Italia | quando finisce il caldo

Leggi su iltempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Situazione stabile che, però, potrebbe subire una breve battuta d'arresto già all'inizioa prossima settimana. E' quanto emerge dalle analisi che il meteorologo Giuseppe Stabile fa in un video pubblicato sul sito meteogiuliacci.it. Il meteorologo parla esplicitamente di promontorio anticiclonico che si sposterà sul versante orientalea nostra Penisola. "Nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 settembre - spiega Giuseppe Stabile nel video - ci saranno condizioni stabili su tutta la Penisola con temperature in aumento e picchi che potranno superare anche i 30 gradi. All'esordio'autunno meteorologico, che avviene il primo giorno di settembre, ci sarà dunque una nuova fase di tempo stabile dai connotati estivi". Ma non resterà tutto fermo così. Nei primi giornia prossima settimana, ...