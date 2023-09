Puzze insopportabili da Origgio | a Caronno a Cesate | Arpa in un’azienda

(Di sabato 2 settembre 2023) E’ da giorni che si avvertono odori: vengono descritti come pestilenziali, come qualcosa di marcescente, ma anche vomitevoli al punto da costringere a tenere chiuse le finestre di casa. Un problema che investe il territorio che va daPertusella a, a Lainate e: tutti a chiedersi la fonte, supponendo che sia ...

E’ da giorni che si avvertono odori insopportabili: vengono descritti come pestilenziali ... la cui asportazione dei fanghi causa le puzze segnalate: una procedura normale, così come le sue ...In alcuni giorni l’odore è così acre che crea nausea e malessere; risulta “insopportabile ... “Siamo diventati rifiuti umani”, dice una donna. Contro queste puzze, i cittadini hanno presentato un ...