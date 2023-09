Puglia | la scritta sul cartellone pubblicitario è inaspettata | I bagni sono fatti per

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 settembre 2023), unlascia tutti di stucco per lache vi è stampata sopra: ecco cosa recita La, situata nel sud-est dell'Italia, è una regione ricca di bellezze naturali, cultura e storia. Offre una vasta gamma di attrazioni che accontentano ogni tipo di viaggiatore. Essa vanta alcune delle spiagge più belle d'Europa. La costa adriatica offre sabbie dorate e acque cristalline, mentre la costa ionica è caratterizzata da scogliere spettacolari. Località balneari come Pescoluse, Polignano a Mare e Viestemolto popolari. C'è poi Alberobello, famosa per i suoi trulli, antiche costruzioni in pietra con tetti a cono. Questi edifici uniciPatrimonio dell'Umanità UNESCO e attraggono visitatori da tutto il mondo. Lecce, la Firenze del ...