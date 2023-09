PSG | Luis Enrique | «Verratti? Non ho cambiato idea…»

(Di sabato 2 settembre 2023) Le parole di, nuovo tecnico del PSG, sul futuro di Marcoper la stagione. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa vigilia del match tra PSG e Lione. PAROLE – «Il successo di questa finestra di mercato, e questa è la mia prima al PSG, è evidente. In termini di acquisti e cessioni, abbiamo impostato un progetto per il futuro. Il presidente eCampos hanno fatto un ottimo lavoro.? Su Marco rimango sulla mia posizione di non divulgare le conversazioni private. Non ho altro da dire. Restano nell’ambito privato anche i consigli che ho potuto dargli».

