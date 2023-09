PSG | Al-Khelaifi disposto a tutto per non perdere Mbappé a zero

Girone da incubo per il Milan in Champions League, con il, il Borussia Dortmund e il Newcastle. Al termine del sorteggio di Monte - Carlo, il presidente del club francese Nasser Alha analizzato l'urna: ' Questa è la Champions League , la ...Commenta per primo Il presidente del Paris Saint Germain , Nasser Alha parlato in mixed zone al termine dei sorteggi di Champions League in cui affronterà Borussia Dortmund, Newcastle e il Milan. Proprio su i rossoneri e sul ritorno di Donnarumma a Milano si ...Commenta per primo 'La nostra trattativa con ilnon ha raggiunto un livello tale da farci venir voglia di cedere Bradley Barcola . Ho parlato regolarmente con Nasser Al -di tanti argomenti. Abbiamo parlato di possibili contropartite ...

Al Khelaifi: "Milan tra le migliori al mondo. San Siro Donnarumma come Maignan" Radio Rossonera

Nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato, il PSG chiude un colpo importantissimo per l ... Luis Enrique può tirare un bel sospiro di sollievo con il presidente Al-Khelaifi che gli ...Dopo aver rivisto le posizioni iniziali con il PSG Kylian Mbappé viaggia verso la permanenza: Al Khelaifi ora apre dubbi sul futuro ...