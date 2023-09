Problemi di salute per Loredana Bertè | il video quasi in lacrime e il bellissimo supporto dei suoi fan

(Di sabato 2 settembre 2023) È un periodo complesso per, a maggio era stata sottoposta d'urgenza a un intervento, poi la convalescenza, la felicità di poter tornare sul palco con la sua musica e poi pochi giorni fa la consapevolezza che non sarebbe riuscita a portare a termine l'ultimo concerto del tour...

A Bellinzago Lombardo, comune del milanese con 3.812 abitanti, è emergenza medici di base, un problema che sta interessando molti comuni italiani e che costringe i cittadini delle diverse municipalità a rivolgersi a paesi limitrofi.