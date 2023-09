Probabili formazioni Udinese-Frosinone | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Uno dei match della terza giornata di campionato vedrà affrontarsialla Dacia Arena.scelto per la sfida è l’esperto Marco Guida di Torre Annunziata; con lui gli assistenti Rossi e Ricci, come quarto uomo scelto invece Manuel Volpi. La coppia Var è composta da Fabbri e Miele. Bianconeri che avrannocampano per la diciannovesima volta nella storia, il bilancio parla di sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, l’ultimo match è dello scorso 4 giugno con il ko contro la Juventus.che vanta invece uno score di due successi, un pareggio e tre sconfitte. Friulani che confermano il 3-5-2: pochissime variazioni rispetto alla scorsa settimana, con Thauvin e Lucca che guideranno l’attacco, serrato ilo tra Ebosele e Ferreira sulla ...