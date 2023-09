Prezzi folli per la benzina | ad agosto la Guardia di Finanza ha scoperto oltre mille violazioni sul carburante

(Di sabato 2 settembre 2023) Ad, specialmente nel periodo ferragostano e del “controesodo” estivo, ladiha intensificato i controlli alle pompe die ha beccato un migliaio di furbetti del. Su 2.424 interventi sono state riscontrate irregolarità in 659 casi. Nello specifico sono stati analizzati 171 distributori operanti sulle autostrade. In2 mila impianti controllati 570 non esponevano io peggio ancora ireali non combaciavano con quelli esposti. Almeno 800 non seguivano gli obblighi di comunicazione all’“Osservacarburanti”, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. I controlli non finiranno qui. Rientrano in un «piano d’azione» che proseguirà fino alla fine ...

per la continuità su Olbia, la Regione scrive al Garante Il prezzo per un biglietto aereo Olbia - Roma con Volotea in continuità territoriale è schizzato a 410 euro e la Regione protesta. ...Provincia. Trovare una casa in affitto per tutto l'anno In diverse località della riviera sembra essere sempre più difficile. Ne è convinta la tovese Ingrid Paletta , che in questi giorni ha deciso ...

Guardia di Finanza, controlli sui prezzi dei carburanti: il bilancio di agosto. Riscontrate irregolarità in 659 casi ...ITALIA – Prezzi non esposti o non conformi con quello medio stabilito dalle legge. Sono queste le violazioni accertate da parte della Guardia di Finanza nei confronti di oltre mille distributori di ...