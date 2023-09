Prevenre è meglio che curare Mai sentito parlare di stucking ? Si tratta di un approccio preventivo e lungimirante alla medicina estetica Con trattamenti adatti a preservare la bellezza della pelle | a ogni età

Punture d'insetti, come prevenire lo shock anafilattico negli allergici Avvenire

«Sicuramente più ispezioni possono aiutare, ma non pensiamo non ne vengano fatte. Non è giusto fare polemiche inutili. Non stiamo parlando di un sistema ferroviario disastroso come quello della Grecia ...Parliamo con gli esperti di tutti i benefici del kiwi, soprattutto dopo i periodi di eccesso come le vacanze, come migliorare la digestione e ridurre il gonfiore (tra le altre cose) ...