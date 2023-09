Premier | il Manchester City a punteggio pieno | goleada del Tottenham | Chelsea ko

LONDRA (Inghilterra) - La quarta giornata dellaLeague vede la conferma delCity che batte il Fulham e resta a punteggio pieno in testa alla classifica. Prezioso successo esterno del Tottenham che supera il Burnley e resta in ...Pomeriggio di goleade inLeague 2023/2024 nelle partite delle ore 16 . Si scende in campo per la quarta giornata e a Etihad ilCity non fa fatica a battere il Fulham con un 5 - 1 senza storia frutto dei gol ...Il video dei gol e degli highlights diCity - Fulham, match della quarta giornata diLeague 2023/2024 . Pokerissimo della squadra di Guardiola, che sblocca la gara con Alvarez ma viene raggiunta a sorpresa dagli ospiti ...

Premier League - Manchester City e Tottenham con la manita ... Eurosport IT

Le sfide del sabato pomeriggio di Premier League hanno visto le vittorie di Manchester City e Tottenham, mentre il Chelsea cade in casa ...#Manchester City Fulham highlights e gol, #Premier league, #Ream gol Manchester City Manchester City – Fulham 5-1 highlights e gol: la formazione di Guardiola stravince e continua il suo percorso a ...