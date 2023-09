(Di sabato 2 settembre 2023) (Adnkronos) – La stagione della"si apre oggi anticipatamente" con le preaperture all'indomani dell'uccisione dell'Amarena e "con untore che spara e uccide lasciando soli due cuccioli. Non c'è, nulla riesce a fermarli, neanche le alluvioni o gli incendi. Ma è normale che si autorizzi l'apertura anticipata dellain regioni come Emilia Romagna e Sicilia? Non importa a nessuno, gli unici che a parole dicono di essere contro lasono i Verdi, ma sono rimasti ben pochi", denuncia all'Adnkronos Carla Rocchi, presidente dell', Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. "La politica se ne disinteressa, o meglio è interessata solo a quei 500mila voti, tanti quanti sono itori in Italia. Alla politica, o al ...

Ma è normale che si autorizzi l'apertura anticipata dellain regioni come Emilia Romagna e Sicilia Non importa a nessuno, gli unici che a parole dicono di essere contro lasono i Verdi,...Laterminerà giovedì 14 settembre in quanto domenica 17 si apre laalla selvaggina stanziale che coinvolge quasi tre mila cacciatori modenesi. Al numero 059 209525, a disposizione ...Da oggi si torna a sparare: in tutta Italia, Abruzzo compreso, c'è ladella stagione della. A poche ore dall'uccisione dell'orsa Amarena, e in attesa dell'apertura generale della stagione venatoria 2023 - 2024 fissata per domenica 17 settembre, arriva ...

Preapertura caccia 2023, Enpa: "Nessuna decenza davanti morte orsa" Adnkronos

La stagione della caccia “si apre oggi anticipatamente” con le preaperture all’indomani dell’uccisione dell’orsa Amarena e “con un cacciatore che spara e uccide lasciando soli due cuccioli. Non c’è ...La preapertura terminerà giovedì 14 settembre in quanto domenica 17 si apre la caccia alla selvaggina stanziale che coinvolge quasi 3mila cacciatori modenesi. Al numero 059 209525, a disposizione dei ...