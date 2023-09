Povere Creature a Venezia80 | Emma Stone è un mostro di Frankenstein alla scoperta di sé e del mondo in una favola creepy e steampunk recensione

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Le tematiche della rinascita e la femminilità sono al centro di(Poor Things nell’originale), ultima opera di Yorgos Lanthimos presentata a. Il regista dirige per la seconda volta, dopo La Favorita, stavolta rendendola protagonista assoluta di unache unisce il disturbante con lo. La pellicola è in realtà l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Alasdair Gray incentrato su una giovane donna riportata in vita da uno scienziato. Nonostante il Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe, sfigurato in volta, ma geniale ed eccentrico) voglia proteggere la sua figlioccia dalesterno, che considera irto di pericoli (forse per via delle critiche che la gente ha mosso verso la sua deformità), Bella ...