Potare il gelsomino | come e quando farlo per renderlo rigoglioso

(Di sabato 2 settembre 2023) Tra le piante ornamentali più belle (e profumate!) che vengono coltivate in Italia c’è sicuramente il: i suoi fiori piccoli e bianchi emanano una fragranza intensa e inebriante, in grado di dare un tocco di allegria a giardini e terrazzi. Prendersi cura di questa pianta non è particolarmente difficile, ma bisogna sapere benepotarla affinché cresca rigogliosa e in salute. Ecco qualche consiglio utile., caratteristiche della pianta Il(Jasminum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Oleacee, che include anche l’ulivo, il frassino e il lillà. Ne esistono circa 200 specie, gran parte delle quali viene coltivata per scopi ornamentali. Sono prevalentemente originarie dell’Asia, da cui poi si sono diffuse nel resto del mondo, essendo piante rustiche e molto ...