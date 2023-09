Porto Cesareo | proprietario della pizzeria piazza un avviso esilarante in bagno | Non gettate nel gabinetto

(Di sabato 2 settembre 2023), spunta un cartello comico neldi una: ecco cosa non si può buttare nelè una perla nascosta situata lungo la splendida costa del Salento, nella regione italianaPuglia. Questa località è famosa per le sue acque cristalline, le spiagge incantevoli e una varietà di attrazioni che la rendono un luogo ideale per chi cerca una vacanza rilassante al mare. Una delle attrazioni più iconiche del posto è la Riserva Naturale Regionale "Palude del Conte e Duna Costiera". Questo ambiente naturale unico offre habitat per uccelli migratori e una varietà di flora e fauna. È possibile fare escursioni guidate o semplicemente godersi una passeggiata attraverso questo paesaggio suggestivo....

Località come Punta Prosciutto,e Santa Maria di Leuca sono mete imperdibili per chi ama il mare e il sole. Il Salento, inoltre, è ricco di città storiche, ognuna con il suo carattere ...Torna in carcere 47enne 01/09/2023 - 13:16 Redazione Cronaca 0 466- Trovato aa bere champagne in compagnia di amici in un lido quando invece aveva il permesso di uscire ...Snorkeling in Salento, in Puglia L' Area Naturale Marina Protetta diè un luogo caratterizzato da fondali bassi, acque turchesi, aree rocciose e spiagge candide che permettono di ...

Porto Cesareo, le sputano addosso perché è calva La Gazzetta del Mezzogiorno

Sputano su una donna perché pelata. Il fatto arriva da Porto Cesareo, località turistica in provincia di Lecce. A raccontare per prima ...Hanno sputato addosso ad una donna perché pelata. Nuda e cruda un’altra pagina del peggio che la (dis) umanità possa donare alle cronache di un’estate particolarmente ricca di miserie. La vicenda arr ...