Porte aperte | una condanna a morte che fa discutere

(Di sabato 2 settembre 2023)Raistoria ore 21.10 Con Gian Maria Volontè, Ennio Fantastichini, Renato Carpentieri. Regia di Gianni Amelio. Produzione USA 1989. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Negli anni del fascismo, un uomo compie una strage. L'opinione pubblica e il regime reclamano una. Ma un giudice si fa la convinzione che l'uomo è pazzo, che non era capace di misurare la gravità dei suoi atti. Spinge perciò perchè gli venga riconosciuta l'infermità mentale. Un'ipotesi che la propaganda mussoliniana non può accettare. il magistrato insiste a costo di rovinarsi la carriera. PERCHE' VEDERLO perchè è uno dei migliori film di Amelio, un'ottima traduzione da un romanzo di Leonardo Sciascia. Regia asciuttissima. Grande interpretazione di Volontè che riesce a giocare di ...

«Porte aperte», Amelio e la passione civile nella Sicilia degli anni 30 Corriere della Sera

