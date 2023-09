Polizia uccide afroamericana incinta | il video diffuso da un agente

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Le autorità dell'Ohio hannoilripreso dalla bodycam dell'diche ha sparato,ndola, all'Ta'Kiya Young. La donna, 21enne, che si trovava all'interno della sua auto, era. Il feto non è sopravvissuto. Le immagini mostrano Young che accelera lentamente in direzione dell'che si trovava sulla traiettoria dell'auto, mentre questi le intima di fermarsi, prima di esplodere il colpo che l'ha uccisa. L'incidente è avvenuto il 24 agosto fuori da un negozio di alimentari di Columbus, nel sobborgo di Blendon Township. La donna era stata indicata da due commessi del negozio come autrice del furto di alcune bottiglie di alcolici.