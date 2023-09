Politano | «Siamo stati dei polli a concedere alla Lazio la possibilità di ripartire in contropiede»

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel post partita di Napoli-1-2, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Napoli, Matteo. «Nel secondo tempo abbiamo concesso quello che laaspettava: rimanere bassa perindeiquesto». La sconfitta può lasciare strascichi a livello mentale?: «Non penso, credo che nel primo tempo abbiamo fatto un grande inizio di partita, abbiamo creato occasioni per fare gol, c’è sicuramente da lavorare tanto, il mister è arrivato da poco e per i cambiamenti ci vuole tempo». Ti arrivavano palle un filino in ritardo?: «Secondo me ci è mancata un po’ di velocità nel giro pper fare arrivare ...

