Politano | «Il modo di giocare di Spalletti richiede del tempo |  avrà delle difficoltà inizialmente»

(Di sabato 2 settembre 2023) Matteoè intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata dal Napoli con la Lazio al Maradona Cha allenatore saràper la Nazionale? «Penso he il mister ha dimostrato a Napoli che allenatore è, il grande entusiasmo che porta e il gioco che crea. Sarà un valore aggiunto per la Nazionale, ma avrà bisogno del suo tempo» Il calo di oggi? «C’è stato un gran divario tra il primo tempo e il secondo. La Lazio è stata brava a punire i nostri errori e ci ha punito» Rispetto alla precedente gestione cosa chiedere Garcia «Abbiamo perso dei giocatori e ne sono arrivati altri, quando ci sono dei cambiamenti ci vuole tempo. Lo stile di gioco trae Garcia è simile e non penso ci siano tante differenze» Pensi chesia l’uomo giusto al posto giusto ora? «Il mister è un grandissimo ...

75' - Sostituzione per il Napoli: esceed entra Lindstrom, al suo debutto con il Napoli. 71' - UN ALTRO GOL ANNULLATO AI ...volo ma trova la risposta di Provedel che si oppone in qualche. ...... Zaccagni, Zaniolo, Gnonto,e Berardi (quando rientrerà nel giro) - in termini ... bisognerà fare in un altro, insomma. UNA POLTRONA PER DUE - Per fare inche il gioco dell'Italia ...... Meret, Di Lorenzo,e Raspadori. Al fianco di Spalletti anche il presidente della Figc, ... la voglia di reagire e di manifestare un pizzico di rabbia che a volte porta a reagire in...

Napoli - Lazio (1-2) Serie A 2023 la Repubblica

(Sky Sport) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Napoli Sassuolo in streaming ... brivido iniziale all’esordio in casa del Frosinone (1-3 con gol di Politano e doppietta ...Nel debutto casalingo dei campioni d'Italia, il Sassuolo regge solo un tempo prima di soccombere sotto i colpi dei padroni di casa. Inspiegabile l'espulsione di Lopez, che spiana la strada ai partenop ...