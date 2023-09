Pole stratosferica di Sainz a Monza | la Ferrari sogna ma Verstappen è in agguato

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo il colpo battuto venerdì, lamassimizza anche al sabato e torna inposition. Ail Cavallino risponde presente edi interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da oltre un anno, da quel luglio del 2022 in Austria con Charles Leclerc, che oggi però non è il protagonista in rosso, anzi, in giallorosso. Già, c’è Carlosa far battere a mille i cuori dei tifosi di Maranello, è sua ladopo aver brillato, eccome, anche nelle prove libere. Per tredici millesimi nei confronti di Max, che in fin dei conti resta comunque il favorito in gara anche se con distacchi minimi, ma c’è proprio la vettura numero 55 davanti a tutti, ed è già un imponente passo avanti rispetto ai ripetuti disastri di questa stagione. All-in o no su ...