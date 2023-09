Pochi presidi per tante scuole | anche quest’anno | al suono della campanella | ci saranno centinaia di dirigenti “supplenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Oltre mille, alprima, avranno un preside “supplente”. Li chiamano “reggenti” ovveroscolastici cui vengono affidate più(in genere due, con più plessi). Un solo capo d’istituto può arrivare a dover guidare una scuola con due mila alunni e quattrocento o più docenti. Lo scorso anno, ad esempio, Franco di Cecilia, dirigente dell’Istituto comprensivo di Frigento in provincia di Avellino ha fatto il capo d’istituto in 38 plessi scolastici distanti una trentina di chilometri l’uno dall’altro, con 1500 alunni, trecento insegnanti e una sessantina di collaboratori del personale Ata. Ha speso in carburante tutti i soldi del compenso che riceve come reggente di un secondo istituto rispetto a quello di titolarità. Tutti gli anni la stessa musica. ...