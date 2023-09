Pisa | muore 84enne travolto in bici | indagata automobilista

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. - (Adnkronos) - E' morto dopo 19 giorni di agonia Gino Mori, l'anzianoda un'auto mentre andava inil 12 agosto scorso a Casciana di Terme Lari, in provincia di. Il pm dititolare del procedimento ha formalmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale F. B., ottant'anni, l'che lo ha, e ha disposto l'autopsia per confermare che il decesso, avvenuto giovedì 31 agosto, sia stato dovuto ai pesantissimi politraumi causati dal sinistro, circostanza sui cui gravano ben pochi dubbi: l'anziano, sbalzato dallamentre percorreva la Strada Provinciale 46 in seguito al violento impatto con la macchina e fatto volare a svariati metri di distanza, per poi rovinare sull'asfalto, è giunto in ...

E' morto dopo 19 giorni di agonia Gino Mori, l'anziano travolto da un'auto mentre andava in bici il 12 agosto scorso a Casciana di Terme Lari, in provincia di Pisa. Il pm di Pisa titolare del procedimento ha formalmente iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale F. B., ottant'anni, l'automobilista che lo ha travolto, e ha disposto l'autopsia ...Per il resto, saranno gli inquirenti a dover ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, con l'autopsia già disposta dalla procura di Pisa che dovrà stabilire la causa della morte. La comunità di

