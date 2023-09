Pietrangeli | «Mio padre è morto di infarto per colpa del figlio di Lacoste»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 settembre 2023) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Nicola. Tra una settimana compie 90 anni, il 5 settembre sarà in libreria la sua autobiografia, “Se piove rimandiamo“, scritta con il giornalista di Repubblica Paolo Rossi.ricorda suoGiulio: «Era forte. Giocò a calcio nella serie A tunisina. Amava il tennis. Ma il suo sport era la pallanuoto, in cui era cattivissimo: una volta si nascose una spilla nel costume, con cui punse il sedere a un avversario. Non litigava; menava. Un arabo diede una pacca a mia madre Anna per strada; lo massacrò». La madre, invece, era russa, figlia del colonnello zarista Alexis von Yourgens, in fuga dalla rivoluzione. «Andò in sposa giovanissima a un altro fuoruscito, il conte Chirinsky. Finì presto, ma le rimase il titolo nobiliare, che per la legge russa va ai figli maschi. Solo ...