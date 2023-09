Pietrangeli | «La serie tv “Una squadra” è piena di bugie | Panatta chiamava Barazzutti scimmia»

(Di sabato 2 settembre 2023) Nella sua intervista al Corsera,parla die dellatv “Una”. Chi èper? «Per me, figlio unico, Adriano era il fratello più piccolo che non avevo mai avuto. Per questo nel 1978 ho sofferto così tanto per il suo tradimento».parla dellatv “Una”. «Tecnicamente bellissima. Madi. Adriano in particolare poteva essere più sincero. Nessuno ha riconosciuto che lal’ho costruita io.e Bertolucci da una parte,e Zugarelli dall’altra: mangiavano, si allenavano, correvano per proprio conto.diceva di ...

AMMONITI: Renzi, Stanga, Masetti, Iori,. NOTE. Corner: 1 - 11. Spettatori: 3.600 (1.565 paganti e 2.035 abbonati tot. 3.600. I RISULTATI DELLA 1a GIORNATA DEL CAMPIONATO DIC GIRONE ...... 12 Jashari, 1 Passador Difensori: 37 Acampa, 29 Bouabre, 15 Gigli, 6 Gorelli, 4, 67 ... valida per la giornata 1 del campionatoC - Girone B , verrà trasmessa in diretta e in ...Calcio 2023 - 2024C Girone B Tabellino partita Rimini - Arezzo Squadra in casa Rimini Squadra avversaria Arezzo ... entrambe con Gucci: al 23' salvasul colpo di testa, poi è Colombo ...

Pietrangeli: «La serie tv “Una squadra” è piena di bugie, Panatta ... IlNapolista

Nicola Pietrangeli è in una casetta sulla spiaggia di Fregene ... «Forte. Giocò a calcio nella serie A tunisina. Amava il tennis. Ma il suo sport era la pallanuoto, in cui era cattivissimo: una volta ...Colombo 6,5. Ci mette una pezza quando può, soprattutto quando gli attaccanti dell’Arezzo sbucano un po’ da tutte le parti. Sui gol resta a guardare, altro oggettivamente non avrebbe potuto fare. St ...