Pierfrancesco Favino | «Assurdo accettare che attori stranieri interpretino Ferrari Dopo House of Gucci la storia si ripete»

(Di sabato 2 settembre 2023) L'attore polemizza contro la scelta di affidare adnon italiani ruoli italianissimi, come quello di Enzo. La polemica, accesa alla Mostra del cinema di Venezia, tocca un tema sentito negli Stati Uniti

Con uncalvo e ricurvo irriconoscibile finch non parla. E con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini e Francesco Di Leva . In battaglia. Ma con uno spiraglio di luce ...Nel suo ultimo lavoro, Adagio , in concorso al Festival di Venezia 2023 e presentato oggi, giorno quattro (ma chi li conta più),è magro ma con muscoli d'acciaio, e sì, pelato . ...Dalla Mostra del cinema di Venezia,lancia un appello e chiede di "fare sistema" affinché i personaggi italiani nei film vengano interpretati da attori italiani. La battaglia (ormai nota) dell'attore - protagonista ...

Pierfrancesco Favino contro il cinema USA. Parole molto dure quelle che il 54enne ha riservato ai colleghi d’oltreoceano a margine della Mostra di Venezia. L’occasione per proferirle è stata la ...Merito all'appeal di questo regista figlio d'arte, cresciuto a set e cinepresa, di una storia avvincente e in un cast all star con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano ...