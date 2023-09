Pierfrancesco Favino sbotta | “Perché fare interpretare Ferrari a un attore americano? Dopo House of Gucci | ci risiamo”

(Di sabato 2 settembre 2023)accende la scintilla della polemica al Festival del Cinema di Venezia e lo fa a margine della proiezione di Adagio di Stefano Sollina. “Iavevano l’accento del New Jersey non lo sapevate?”. Cosa intende dire? Il riferimento ben chiaro è alla serieofdi Ridley Scott dove la famiglia italiana della moda è interpretata da attori stranieri. Un “gancio” per parlare del fatto che indi Michael Mann il protagonista è Adam Driver. “C’è un tema di appropriazione culturale, non si capiscenon io ma attori di questo livello (parla dei suoi ‘colleghi’ nel film Toni Servillo, Adriano Giannini, Valerio Mastandrea) non sono coinvolti in questo genere di film che invece affidano ad attori stranieri lontani dai protagonisti reali ...

non ci sta e sbotta chiedendo a ciascuno di fare la propria parte, " fare sistema ". La sua battaglia riguarda il modo in cui il cinema straniero guarda all'Italia in tema di ...Adagio e The Palace: Coming Soon Service allestisce il press junket dei film Dopo aver ospitato nel giorno di apertura la conferenza e le interviste di Comandante con, l'attore ...Occhi puntati sul film di Stefano Sollima con un cast spettaolare composto da, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Protagonista è la Roma criminale con le storie di tre personaggi alla ricerca della redenzione

La polemica di Favino sugli attori stranieri che interpretano italiani: dopo House of Gucci, la storia si ripete in Ferrari.