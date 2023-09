Piazza Cardinal Pacca | Perifano | “I tempi si allungano senza una svolta”

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ “Sono ormai passati diversi mesi da quando è stata archiviata la scellerata decisione dell’amministrazione in carica di realizzare un parcheggio di pulmann turistici in. Quel progetto, che la Soprintendenza ai beni archeologici non avrebbe mai dovuto autorizzare, è stato provvidenzialmente fermato dalla generale contrarietà della pubblica opinione e dalla tenace mobilitazione dell’opposizione consiliare. Come era assolutamente prevedibile, gli scavi, per quanto superficiali, hanno portato in evidenza reperti archeologici di notevole importanza, sebbene si sia ancora in attesa che la Soprintendenza renda nota la relazione sul valore di tali reperti e indichi le soluzioni per la loro ...

...Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto interessato), via San Pellegrino,San Carluccio, via Macel Maggiore, viaLa Fontaine (tratto interessato),......Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto interessato), via San Pellegrino,San Carluccio, via Macel Maggiore, viaLa Fontaine (tratto interessato),......Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto interessato), via San Pellegrino,San Carluccio, via Macel Maggiore, viaLa Fontaine (tratto interessato),...

Piazza Cardinal Pacca, Perifano: "I tempi si allungano senza una ... anteprima24.it

Tutte le vie in cui transiterà la solenne processione con il cuore di Santa Rosa VITERBO - Come da tradizione, oggi, 2 settembre in piazza del Plebiscito, il ...piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto interessato), piazza della Morte (tratto interessato), via San Lorenzo e piazza san Lorenzo; Processione: piazza e via San ...