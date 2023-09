Piaggio | Matteo e Michele Colannino presidente e ad Gli auguri di Giani

Italpress Suzuki presenta una livrea speciale per Swift, GSX - 8S e DF200AP Italpressvara la nuova governance, ai verticie Michele Colaninno Italpress Fiat 500e è ancora "Best Electric Small Car" per "What car" Italpress Due nuovi colori dedicati alla Fiat 500 ......il ruolo più operativo nella guida di. Il cda ha inoltre nominato Carlo Zanetti quale nuovo membro non esecutivo, mantenendo così inalterato a 9 il numero dei consiglieri. Oltre ae ...nominato presidente esecutivo, Michele amministratore delegato. Così si chiude la 'successione' dopo la morte del padre Roberto

Piaggio: Matteo Colaninno nominato presidente esecutivo, Michele nuovo ad Corriere della Sera

Matteo e Michele Colaninno, dopo la morte del padre Roberto sono diventati rispettivamente presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio ...Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha fatto gli auguri a Matteo e Michele Colaninno, che prendono il posto del padre Roberto, recentemente scomparso, ai vertici del Gruppo Piaggio. Auguro buon ...