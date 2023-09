Peso corporeo e vita lunga? Ecco cosa dicono gli studi scientifici

Fra queste, un nuovo intervento di riduzione dello stomaco effettuato totalmente in via trans - orale, come una gastroscopia, e in grado di far perdere tra il 15 e il 20% del. Si chiama ...... come una gastroscopia, ed è in grado di far perdere tra il 15 e il 20% del. Si chiama 'endosleeve' ed è una gastroplastica verticale endoscopica che avviene senza incisione e quindi ...... utilizzare le riserve di grasso, eliminare le tossine e proteggere e ottimizzare la ... Oltre ad aiutare nella perdita di, la dieta abura è davvero benefica per la salute . Riduce i rischi ...

Un peso stabile fino ai 60 anni aiuta a vivere di più La Gazzetta dello Sport

Sconfiggere l'obesità con un'operazione che permette di ridurre lo stomaco senza tagli di alcun tipo sul corpo. Sarà possibile attraverso una nuova tecnica ...Alla scoperta di un nuovo intervento per l'obesità che si effettua senza tagli e cicatrici e permette di perdere fino al 20% del peso.