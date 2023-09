Perché l’Italia non può fare la paladina degli euro-estremismi green

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 2 settembre 2023) Nessuno mette in discussione che ci siano dei cambiamenti di temperatura e climatici, ci sono sempre stati, sono fenomeni naturali. Quel che noi altri mettiamo in discussione è che la causa di questi cambiamenti sia attribuibile all’attività umana e che sia misurabile eventualmente in che percentuale. Sulla base, quindi, di una “ipotesi non verificata” e probabilmente non verificabile l’Unionepea in primis (a trazione socialista da anni) sta forzando la mano con un disegno dirigista che parte da lontano e che ormai sta entrando nelle nostre città, nei nostri risparmi, limitando la libertà, distruggendo intere filiere produttive. Lo scopo, nemmeno nascosto, è quello di proibire con la forza l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato e/o di sostituire i motori delle auto private termici con quelli elettrici, il che – tra l’altro è impossibile su scala globale e per ...