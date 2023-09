Per la capretta massacrata 12 denunciati Gli amici gridavano “Dai | più forte…” Oggi animalisti in piazza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 2 settembre 2023) Sono dodici i giovaniper l’uccisione a calci di una poverainnocente. Il fatto, che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica al pari dell’inaccettabile esecuzione dell’orsa Amarena, è avvenuto in un agriturismo tra Anagni e Fiuggi. Gli invitati facevano festa per i 18 anni di uno di loro e si divertivano a infierire su una bestiola innocua. I, riferisce il Messaggero, sono cinque minorenni e sette maggiorenni. Oltre agli esecutori materiali dell’uccisione, sono indagati anche gliche urlavano: «Dai, continua… più forte». Per loro l’accusa è «istigazione a commettere reato». I nomi dei dodici sono stati registrati dopo l’interrogatorio ai due minorenni che hanno ucciso la capra e hanno filmato la scena. Nell’agriturismo di Anagni dove è avvenuto il massacro della ...