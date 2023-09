Per i posteri Mancini non sarà più colui che ha vinto l’Europeo | ma quello che se l’è svignata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) di Trilussa Forse sarò anche un poveraccio che non sa apprezzare il valore dei soldi, sono però in grado di apprezzare molto bene il valore della sincerità e della dignità. Solo pochi giorni di attesa dall’addio dell’ex mister della nazionale, nemmeno il tempo di aspettare che la notizia si sia sedimentata nella mente dei molti tifosi delusi, che ecco chiaro il vero motivo dell’abbandono. Un motivo molto semplice: dai 25 ai 30 milioni di euro a stagione al nuovo Mister per “fare la storia” della nazionale araba! Dai sorrisi e dall’entusiasmo mostrato nella presentazione, appaiono così finalmente evidenti le tante scuse campate in aria per motivare l’abbandono come le aspettative tradite, i cattivi rapporti con la Federazione, i malumori sullo staff, da suscitare quasi un sentimento di pena per questo piccolo uomo. Alla base di tutto semplicemente e solamente i milioni sauditi. Ma io ...