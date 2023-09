Pensioni minime | previsto un aumento | ecco a quanto ammonterà

(Di sabato 2 settembre 2023) Riflessioni e pressioni nel centrodestra riguardo alle: scenari e sfide da conoscere per maneggiare bene la materia. Nel panorama politico attuale, all’interno del centrodestra, sta prendendo forma un dibattito cruciale concernente l’incremento delle. Questa questione si dimostra tutt’altro che semplice, poiché le risorse destinate alla legge di Bilancio appaiono limitate. Tuttavia, emerge con chiarezza che Forza Italia non intende arretrare. Questa misura non solo si configura come un sostegno rilevante per i pensionati a basso reddito, ma rappresenta anche un omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi, che aveva fissato l’obiettivo dei 1.000 euro per le. Nell’arena politica attuale, il centrodestra si confronta animatamente ...

... e tendeva ad accontentare le richieste di Tajani, a cominciare da quella dell'aumento delle, ora dovrà pensarci due volte. E non solo perché le richieste leghiste si farebbero più ...FI vuole un nuovo aumento dellee spingerà anche per un pacchetto di liberalizzazioni. La crescita non si crea per decreto, servirà stimolare l'economia per avere un Pil positivo". Si ...Quindi, insisteremo sull'aumento delle: l'obiettivo è arrivare a 1000 euro entro la fine della legislatura".

Genova –"La partita più importante che il nostro istituto sta giocando ora, in Liguria, riguarda le pratiche per la richiesta di riconoscimento dello stato di invalidità civile e legge 104. Siamo a ...Aumento pensioni minime confermato da un esponente del Governo. Alcune indiscrezioni parlano di 670 euro al mese a partire dal 2024. Per pensionati e sindacati è tutto un bluff, visto che sono già ...