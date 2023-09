PEI | PDP | studenti stranieri | preparati per l’inizio dell’anno scolastico I nostri corsi con esempi pratici

(Di sabato 2 settembre 2023) Sta per iniziare il nuovo anno, come ente di formazione riconosciuto da Ministero ti proponiamo duedi formazione utili per aggiornarsi sulla realizzazione di un PEI e in un PDP. L'articolo .

Sta per iniziare il nuovo anno scolastico, come ente di formazione riconosciuto da Ministero ti proponiamo due corsi di formazione utili per aggiornarsi sulla realizzazione di une in un(Piano Didattico Personalizzato) 2023/24: didattica e metodologie per i DSA, con esempi pratici Programma del corso Analisi della legislazione riguardante i disturbi specifici ...Sta per iniziare il nuovo anno scolastico, come ente di formazione riconosciuto da Ministero ti proponiamo due corsi di formazione utili per aggiornarsi sulla realizzazione di une in un(Piano Didattico Personalizzato) 2023/24: didattica e metodologie per i DSA, con esempi pratici Programma del corso Analisi della legislazione riguardante i disturbi specifici ...