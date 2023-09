Paventi | «L’Inter ora ha qualità ed esperienza! Klaassen è stato…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023)ha tirato le somme del calciomercato svolto in questa sessione estiva dal, parlando dei nuovi acquisti ma non solo. Le sue parole. SOMME ? Andreaha parlato a Sky Sport del club nerazzurro: «ha presocome un acquisto lampo e mettein più. C’è tanta gioventù ma anche tanta esperienza. È partita bene e solida. Con anche tanta presenza di Lautaro Martinez che si dimostra capitano. Inzaghi bravo a dare fisionomia!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati