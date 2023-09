Pavard | scelto il numero di maglia all’Inter! È ufficiale

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023)haildiche indosseràPoche sorprese ma adesso è. Ecco la novità.? Benjaminha deciso: indosserà la28! Lo ha reso noto l’Inter con un video su Twitter: «Breve recap di Benji in nerazzurro con una piccola novità ». Breve recap di Benji in nerazzurro con una piccola novità #ForzaInter #WelcomeBenjamin pic.twitter.com/hlvtF169Ob — Inter (@Inter) September 2, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...