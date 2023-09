Patto di stabilità | Gentiloni | “Sono ottimista su intesa entro fino anno Non prolungheremo la sospensione per il 2024”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) No a un prolungamento delladeldinele l’auspicio che si trovi un’sulle nuove regolela fine dell’. Il commissario europeo all’Economia Paolosbarra la strada ad altri dodici mesi di “liberi tutti” che porterebbero a quattro gli anni senza paletti in Ue ma avvisa che “dobbiamo trovarela fine dell’un’sulle regole fiscali, suldie crescita” per evitare che si torni alle “difficoltà” delle regole precedenti. Tuttavia, l’ex presidente del Consiglio è tassativo sulladel: “Noi abbiamo deciso di sospendere le regole del ...