Pattinaggio artistico | Junior Grand Prix Linz 2023 | trionfo di Hagara | Grimm-Savitskiy senza rivali

(Di sabato 2 settembre 2023) Si è conclusa nel segno di Adamla seconda tappa del circuito, rassegna itinerante di. Sul ghiaccio di(Austria) infatti l’atleta slovacco si è imposto con buon margine sugli avversari, collezionando un punteggio totale di 220.33. L’allievo seguito da Vladimir Dvojnikov è stato artefice di un programma libero estremamente pulito dove, non presentando salti da quattro giri di rotazione, ha snocciolato due tripli axel e altri sei salti tripli, a cui si aggiungono poi due doppi axel. Malgrado il quarto riscontro sulle componentsha quindi guadagnato 146.32 (78.19, 68.13) per 220.33, tenendo a debita distanza il sudcoreano Hyungyeom Kim, abile a provare un quadruplo toeloop ...

La 14enne torrecusana Lucia Pia Bucciano vola sui pattini ed è già campionessa nazionale di. Ha vinto, classificandosi al primo posto, il campionato nazionale diACSI 2023 '18° Memorial R. Gentilini' di Riccione. Ha eseguito brillantemente la sua coreografia di salti e piroette volteggiando sicura nella pista davanti ai giudici ...... domani il laboratorio del gusto su carne e salumi di 'Chenamos in Carrela' Laboratorio... ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di. Per prenotazioni e ...È iniziata il 22 agosto, presso il palasport Rossini di Misano Adriatico (Rn), la 47ª rassegna nazionale "Memorial Sandro Balestri", valida come campionato nazionale Aics di, uno tra gli appuntamenti più attesi per tutti gli atleti e gli amanti degli sport rotellistici. Già dalle prime giornate di gara, la Pattinatori Estensi ha collezionato podi e ...

Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Linz 2023: Jia Shin trionfa nella gara femminile, seconda Murakami OA Sport

La Pattinatori Estensi organizza corsi di pattinaggio artistico a rotelle che offrono benefici fisici e mentali. I corsi ripartiranno il 13 settembre con lezioni gratuite per decidere se iscriversi.Poche sorprese nella specialità individuale femminile, gara che ha chiuso la seconda giornata del Junior Grand Prix 2023 di Linz, secondo appuntamento della rassegna itinerante di pattinaggio artistic ...